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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا نسبيا على المناطق الساحلية وحارا على الداخلية نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والجنوبية والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شرقية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية /  15 - 25 / 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف الى متوسط .. بارتفاع من قدم الى قدمين إلى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى اربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة 12:26 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة 17:37 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    39      28              90       30 .
> دبي                        38      29              85       35 .
> الشارقة                   39      27              85       35.
> عجمان                    38      28              80       30.
> أم القيوين                38       27             85        25 .
> رأس الخيمة             39       28             85        30 .
> الفجيرة                   34       29             95       65.
> العين                     40       27              95       20 .
> ليوا                       41      25               90       25 .
> الرويس                  38      28               90       30 .
> السلع                    38       28               85       35.
> دلما                      38      31               80       40 .
> طنب الصغرى          37      29               85       55 .
> طنب الكبرى            37     29               85       55 .
> أبوموسى               37      29               85       50.

 

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