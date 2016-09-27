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بلاغ لأمن الدولة بأسماء جديدة لمن تلقوا تمويلات من الخارج

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بلاغ لأمن الدولة بأسماء جديدة لمن تلقوا تمويلات من الخارج بلاغ لأمن الدولة بأسماء جديدة لمن تلقوا تمويلات من الخارج

>كتب محمد عبد الرازق

تقدم  الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا تضمن قائمة أمريكية جديدة بأسماء من تلقوا تمويلات من الخارج للعمل ضد الدولة المصرية، وذلك على سند من القول أنه:ـ على إحدى القنوات الفضائية الموثوق بها وبتاريخ أمس الاثنين الموافق 26/9/2016 استضاف البرنامج اللواء / ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية السابق.

 

وصرح بمعلومات بل وعرض المستندات الدامغة المؤيدة لما صرح به بأسماء جديدة لمن تلقوا تمويلات من الخارج غير المحظور النشر عنها.

 

وأوضح أن التمويل كان يوزع للنشطاء فى اجتماعات داخل السفارة الأمريكية وأن الخارجية الأمريكية هى من توزع الأموال على النشطاء وأن موقع المعونة المالية بأمريكا هو من فضح النشطاء فى ، وأن عددا من الصحفيين تلقوا تمويلات من أمريكا للإضرار بالدولة المصرية وذكر كلاً من (جمال عيد مالك ـ حسام بهجت ـ محمد زارع ـ ناصر أمين ـ مزنه حسن ـ حسام الدين على ـ إسراء عبد الفتاح).

               

ثم عرض تقرير سابق من المكتب الإقليمى العربى مؤرخ 8/9/2014 والذى تضمن تحويلات لمؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدنى والتعليمات التى صدرت لهؤلاء النشطاء لإنشاء إعلام مستقل وبديل تكون أولى مهامه أن يكون الخطاب نقدى وعدم ذكر أى إيجابيات وكذلك التركيز على مواقع الإنترنت لنشر أجندة تعمل ضد مصر، وأكد أن أحد التقارير المسربة يؤكد أن أمريكا كان لديها مخطط للسيطرة على الإعلام المحلى.

 

وأشار مدعماً بالمستندات كذلك تلقت شركة بلبل للإنتاج والاستشارات الإعلامية وبرنامج أول الخيط الذى تقدمه لينا الغضبان والذى يعمل لتشويه مصر صحافة ولاد البلد ـ موقع ندى مصر لنشر أسوء أخبار عن مصر ـ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ـ جمال عيد ـ راديو حريتنا بمعهد الأندلس ـ أحمد سميح يحيى ـ مؤسسة التعبير الرقمى العربى ـ إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية ـ شركة بليل للإنتاج والاستشارات الإعلامية ـ التقنيين العرب ـ معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف ـ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

وأكد أن جمال عيد أنه أكثر من تم تمويله من أمريكا ويخدم أهدافها في مصر ـ المركز الدولي للعدالة ـ مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان.. بهى الدين حسن ـ المكتب الإقليمى لحقوق المرأة ـ مؤسسة المرأة الجديدة فى مصر ـ مركز المرأة العربية للتجريب ـ المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ـ خالد على ـ مركز تحقيق العدالة والتمكين القانونى للفقراء والمهمشين.

 

وقال صبرى إنه بذلك يكون ما اقترفه المذكورون يشكل أركان الجرائم المنصوص عليها من المادة 77 حتى المادة 85 من قانون العقوبات.

 

وقدم صبرى فى نهاية بلاغه أسطوانة مدمجة ملتمساً إصدار الأمر العاجل بمنع من وردت أسماءهم فى هذا البلاغ من مغادرة البلاد والهاربين منهم على قوائم ترقب الوصول.

 

وإصدار الأمر بالتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة المملوكة للمبلغ ضدهم وإحالة من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية.


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مصر 365

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