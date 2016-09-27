اجتماع النهاية؟ ألاردايس في ويمبلي لإنقاذ وظيفته

يجتمع حاليا سام ألاردايس المدير الفني للمنتخب الإنجليزي برئيس الاتحاد الإنجليزي جريج كلارك ومديره التنفيذي مارتن جلين عقب فضيحة "فيديو تيليجراف".

وفجرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل بحصول ألاردايس على رشوة مقابل إعطاء نصائح لبعض رجال الأعمال في كيفية التحايل على قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو لاثنان من الصحفيين الخاصين بها منتحلين شخصية رجال أعمال في مقابلة مع سام ألاردايس منذ عدة شهور للحديث حول بعض الأمور الكروية الإنجليزية.

وطلب الثنائي من ألاردايس الحصول على معلومات حول كيفية التحايل على قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حول صفقات اللاعبين وبالفعل وافق المدرب المخضرم على ذلك مقابل الحصول على مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف الفيديو الذي نشرته تليجراف أن ألاردايس أبلغ الثنائي المتنكر أن القوانين تحظر وجود طرف ثالث يمتلك حقوق اللاعبين، وكان هذا ما يريد ثنائي الصحيفة التحايل عليه بمساعدة سام.

وحسب "ديلي ميل" فإن مسؤولي الاتحاد "منزعجين للغاية" مما حدث، فيما يصمم ألاردايس أنه قال إن أي أمر يجب أن يمر عبر الاتحاد الإنجليزي أولا.

وفي حال رحيل ألاردايس، يبدو أن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب الشباب سيقود الأسود الثلاثة في مباراتي مالطا وسلوفينيا في تصفيات كأس العالم في أكتوبر المقبل.