مقتل 12 جنديًا أفغانيًا برصاص زملائهم قرب مدينة قندوز

قال مسؤول أفغاني، اليوم الثلاثاء، إن 12 جنديا أفغانيا قتلوا أثناء نومهم برصاص زملائهم في موقع قرب مدينة قندوز شمالي البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الضابط في شرطة قندوز شير عزيز كماوال، أن جنديين يشتبه بصلتهم بحركة طالبان فرا من الموقع وانضما إلى المتشددين بعد تنفيذ الهجوم الليلة الماضية.

ويعد الموقع أحد حلقات الحماية التي تفرضها القوات الحكومية، حول المدينة التي احتلتها طالبان لفترة وجيزة قبل أن تخسرها قبل عام.

وأدت سلسلة هجمات نفذها جنود في القوات الأفغانية ضد زملاء لهم لتقويض الثقة والروح المعنوية في صفوف هذه القوات التي تحارب إلى جانب القوات الدولية.

وتقاتل القوات الحكومية التي تتلقى دعمًا من دول غربية جماعات متطرفة من بينها طالبان التي تسعى إلى إعادة السيطرة على البلاد.