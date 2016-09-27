القوى العاملة تتابع إصابة مصري بطلق ناري في الكويت

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان توجيهات عاجلة للمستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالكويت بسرعة متابعة حالة المواطن المصري المصاب بطلق ناري بطريق الخطأ فضلا عن متابعة التحقيقات التي تجري بمعرفة الجهات المختصة بالتعاون مع القنصلية المصرية .

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من جمال سيد المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالكويت يفيد بأن المصاب مواطن مصري يعمل منسق زهور بالسالميه بلازا من مواليد سوهاج- يناير 1984 ويعمل في الكويت منذ 6 سنوات

وتشير ملابسات الحادث الى ان المواطن المصري كان معه بالمحل شخص كويتي الجنسية يمسك بسلاحه يحاول إصلاحه نتيجه عطل به ولا يعرف أن به طلقه حيه فشد الأجزاء لتجربته فخرجت الطلقه وأصابت المواطن المصري وأحد السوريين الذي يعمل بمحل مجاور.

وأضاف أن المواطن الكويتي محتجز حاليا بمخفر السالميه محافظة حولي التي وقع بها الحادث لافتا إلى أن المريض به إصابات بالوجه والعين اليسري والأنف واليد اليمني وهو في انتظار أخصائي عيون وأنف وأذن وجارى المتابعة مع الجهات المختصة.