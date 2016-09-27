"طرق دبي" تعلن مواعيد خدماتها خلال عطلة رأس السنة الهجرية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في تقديم خدماتها المتنوعة خلال إجازة عطلة رأس السنة الهجرية، والتي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، والمواقف العامة، الحافلات العامة، مترو وترام دبي، وسائل النقل البحري، وفحص وتسجيل المركبات.

وأوضحت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أنه سيتم تعطيل مراكز إسعاد المتعاملين خلال إجازة راس السنة الهجرية والتي ستكون يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي بها يوم الاثنين 3 أكتوبر، أما فيما يتعلق بمواقف المركبات الخاضعة للرسوم فستكون جميعها في إمارة دبي مجانية باستثناء مواقف سوق السمك والمواقف متعددة الطوابق وذلك يوم الأحد 2 أكتوبر على أن يستأنف تفعيلها يوم الاثنين 3 أكتوبر.

وأشارت المري إلى ساعات عمل مترو دبي خلال عطلة رأس السنة الهجرية، حيث ستعمل محطات الخط الأحمر يوم السبت 1 اكتوبر من الساعة 5:30 صباحاً (خدمة المترو السريع) وحتى 1:00 من صباح اليوم التالي، ويوم الأحد الموافق 2 أكتوبر من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، أما الخط الأخضر سيعمل يوم السبت 1 اكتوبر من الساعة 5:50 صباحاً حتى 1:00 من صباح اليوم التالي، ويوم الأحد الموافق 2 أكتوبر من الساعة 5:50 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، كما سيعمل ترام دبي يومياً من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 1:00 من صباح اليوم التالي، أما يوم الجمعة سيعمل من الساعة 9 صباحاً حتى 1:00 من صباح اليوم التالي.

وأشارت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي إلى مواعيد عمل حافلات دبي، أنها ستكون يوم الأحد 2 أكتوبر، كما يلي: أولاً : المحطات الرئيسة في سوق الذهب ستعمل من الساعة 4:25 صباحاً وحتى 12 بعد منتصف الليل، أما محطة الغبيبة ستعمل من الساعة 4:30 صباحاً وحتى 12 بعد منتصف الليل، أما المحطات الفرعية ستعمل الحافلات في السطوة، من الساعة 4:57 صباحاً وحتى 12 بعد منتصف الليل، أما خط C01 سيعمل على مدار الساعة، أما في محطة القصيص سيعمل من الساعة 4:40 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، أما في محطة القوز الصناعية، ستعمل الحافلات من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، أما محطة جبل علي ستعمل من الساعة 5 صباحا وحتى 11:30 مساءً.

كما ستعمل محطات الحافلات المغذية للمترو في الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، أبو هيل، اتصالات، دبي مول- برج خليفة، مع مواعيد عمل الرحلات من الساعة 5 صباحا وحتى 12:20 من صباح اليوم التالي.

أما فيما يتعلق بمواعيد حافلات النقل عبر المدن فستكون كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة مثل الغبيبة خدماتها على مدار 24 ساعة إلى الشارقة جبيل، أما إلى أبوظبي من الساعة 5 صباحاً الى 12:25 بعد منتصف الليل، فيما تقدم المحطات الفرعية خدماتها كميدان الاتحاد، من الساعة 4:30 صباحاً وحتى الساعة 1:25 من صباح اليوم التالي، أما محطة السبخة ستعمل الحافلات فيها من الساعة 6:15 صباحاً حتى 1:30 من صباح اليوم التالي، أما محطة ديرة سيتي سنتر فإن الحافلات فيها ستعمل من الساعة 5:35 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، ومحطة الكرامة من الساعة 6:10 صباحاً وحتى 10:15 مساءً، ومحطة النادي الأهلي من الساعة 6:05 صباحاً وحتى 10:25 مساءً، فيما ستكون مواعيد عمل المحطات الخارجية كمحطة الشارقة (التعاون) من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، أما محطة الفجيرة ستعمل من الساعة 5:50 صباحاً وحتى 9:00 مساءً، فيما ستعمل محطة عجمان من الساعة 4:30 صباحاً حتى 11:00 مساءً، ومحطة حتا من 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

وأوضحت موزة المري، أن مواعيد عمل وسائل النقل البحري ستعمل كما يلي: الباص المائي سيعمل في محطات المارينا( مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، من يوم السبت وحتى الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 مساءً، أما يوم الجمعة والعطل الرسمية من الساعة 12 ظهراً وحتى 12 بعد منتصف الليل، وفيما يتعلق بساعات التشغيل اليومية للتاكسي المائي فستكون من الساعة 9 صباحاً حتى 10 مساءً، أما العبرة ستعمل كما يلي: عبرة الخور ستعمل في محطات خور دبي ( الغبيبة، السبخة، بني ياس، سوق دبي القديم)، من الساعة 7 صباحاً وحتى 10 مساءً من السبت إلى الخميس وتعمل من 10 صباحا حتى 12:00 منتصف الليل أيام الجمعة والعطل الرسمية، أما ساعات عمل العبرة الكهربائية ( الزرقاء) في برج خليفة من الساعة 6 مساءً وحتى 11:30 مساءً، وفي الممزر ستعمل من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 12 منتصف الليل، وستعمل عبرة أتلانتس من الساعة 1 ظهراً حتى 9 مساءً، في حين ستعمل العبرة المكيفة في الجداف – دبي فيستيفال سيتي من الساعة 7 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

أما فيري دبي سيعمل في محطة الغبيبة والمارينا عبر رحلات مجدولة الساعة 11 صباحاً، الواحدة ظهراً و3 عصراً، 5 مساءً، 6:30 مساءً.

وفيما سيتعلق بمواعيد عمل مزودي الخدمة، فإن جميع المراكز التابعة لمزودي الخدمة ستكون مغلقة خلال عطلة رأس السنة الهجرية والتي ستوافق يوم الأحد 2 أكتوبر على أن يستأنف العمل بها يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2016.

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