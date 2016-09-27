حارس الأهلي: لم أجتمع مع البدري.. والمشاركة ليست من اختصاصي

نفى محمد الشناوي حارس الأهلي الجديد طلبه عقد جلسة مع حسام البدري المدير الفني لمعرفة أسباب عدم مشاركته في المباريات.

وانضم الشناوي من بتروجيت هذا الصيف، ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأحمر.

وقال الشناوي في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة، لم أتحدث في هذا الأمر لا من قريب أو بعيد".

وأوضح "أعلم دوري جيدا كلاعب بالفريق وأعرف أن اختيار التشكيل حق أصيل للمدير الفني ويجب أن نحترم قرارات واختيارات الجهاز الفني سواء كنت داخل التشكيل أو على دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة نهائيا".

وأتم "تركيزي حاليا منصب على القتال في التدريبات مع بذل أقصى جهد لكسب ثقة الجهاز الفني، والمشاركة في المباريات من عدمها أمر ليس من اختصاصي ولا يمكن الاقتراب منه أو التحدث فيه".

يذكر أن البدري قال في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء إن شريف إكرامي هو الحارس الأساسي للفريق. ( اقرأ تصريحاته )