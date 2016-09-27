منتخب مصر يجيب - لماذا استبعد حفني وباولو

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب على استبعاد أيمن حفني نجم الزمالك من القائمة التي ستخوض مواجهة الكونجو في تصفيات مونديال 2018.

وقال ناجي عبر إذاعة 9090: "حفني لاعب مميز، وانضم كثيرًا لمعسكرات المنتخب طوال العام الجاري".

واستدرك "ولكن استبعاده رؤية فنية لهيكتور كوبر، فكل مباراة لها حساباتها، وتحتاج نوعية معينة من اللاعبين".

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب سيراعي منح لاعبي الزمالك الراحة والاستشفاء الكامل عقب مواجهة الكونجو، مؤكدًا أنه لن يحدث أي تضارب وذلك بالتنسيق مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وعن استبعاد حسام باولو مهاجم سموحة وهداف الدوري آخر موسمين، رد أحمد ناجي: "نفس الأمر، وجهة نظر فنية، ولكنه ضمن القائمة الاحتياطية التي نستعين بها في أي وقت".

وتضم خيارات هيكتور كوبر لمواجهة الكونجو في مركز رأس الحربة لاعبين فقط هما باسم مرسي مهاجم الزمالك وأحمد حسن "كوكا" لاعب سبورتنج براجا البرتغالي.