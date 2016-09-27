أطعمة لا يجب مطلقا تخزينها في الفريزر ...

سمر العشري

الفريزر هو وسيلة عظيمة لتخزين الطعام من اجل توفير الوقت و الجهد في إعداد الطعام. و لكن الفريزر ليس جيد في تخزين كل الأطعمة، و تخزين المواد الغذائية الخاطئة في الفريزر قد يسبب نتائج وخيمة او حتي مخاطر صحية .

- اللبن:

تقوم العديد من النساء بشراء ٢ كيلو حليب أو أكثر ليكفي طيلة الأسبوع وتقوم بغلي اللبن مرة ثم توقم بوضعه في الفريزر لتعاود استخدامه طيلة الأسبوع دون الحاجة لشراء المزيد واعادة الغلى خاصة إن كانت تذهب للعمل كل يوم وتقوم بإعداد كل شئ في عطلة نهاية الأسبوع ليكون كل شئ سهل عليها ! ولكن نخبرك إنه للأسف، تخزين اللبن في الفريزر قد يفصل اللبن إلي كتل او اجزاء من الماء عند الأذابة . قد يكون أمن ولذيذ وطبيعي عند ادخاله في إعداد الطعام مثل البشاميل مثلا ، و لكننا نؤكد لك إنه لن يكون جيد عند إضافته إلي الحبوب او القهوة في الصباح ستلاحظين تكون قطع من الدهون فوق قوهتك أو مشروبك وهي من الدهون المتواجدة في الحليب مما سيجعل مذاق وشكل الكوب غير محبب لك وربما لن تتناولي المشروب ! جربي وستلاحظي فعلا ما نقوله لك هنا ! ...

-البطاطس:

تحتوي البطاطس علي نسبة عالية من الماء، و لذلك بعد تخزينها في الفريزر،قد تتحول إلي بطاطس طرية و لينة. اذا كنتي تقومي بطبخ وجبة مع البطاطس، و تريدي تخزين ما تبقي من البطاطس، فمن الأفضل تخزينها مطبوخة . لأن تغير الملمس لن يهم كثيرا وهي مطبوخة .

-الأطعمة المقلية:

كما الحال لكثير من السيدات ربما تقومين بتحمير وقلي العديد من الاطعمة في عطلة الأسبوع وتخزينيها لسرعة أستخدامها خلال أيام الأسبوع الممتلئة بالمهام الكثيرة عليك . ولكن تخزين الأطعمة المقلية في الفريزر يفقدها القرمشة اللذيذة، و من المؤكد ان لا احد يريد الأطعمة المقلية لينة أو طرية. اذا كنت تريد تخزين قطع من ناجتس الفراخ أو البانية أو اي شئ في الفريزر، فمن الأفضل تسويتها في الفرن، و التخلي عن فكرة القلي .

-الجبن الطري مثل الموتزاريلا أو الجبن الكريمي القابل للفرد

قد تفتحين علبة حبن كريمي أو كيس جين موتزريلا وتلاحظين إن الباقي منه بحاجة إلى تخزين! أن الجبن الكريمي الطري ربما يكون فطر في اعلى البرطمان إذا تركتي محتواه فترة بدون إستخدام وكذلك الجبن الموتزاريلا ربما ينشف كثيرا ويصبح صلب مع تركه فترة في الثلاجة ! فتلجئين لتخزين الفائض في الفريزر ولكننا لا ننصح بذلك الجبن الكريمي الطري في الفريزر سينتج عنه نفس نتائج تخزين اللبن . لأنها عند الإذابة ستتحول إلي كتل مائية و لن تكون صالحة للأكل ستُفصل المكونات عن بعضها ويصبح الملمس والطعم سئ جدا. وايضا سيتغير الجبن، علي سبيل المثال: الجبنة الكريمي، و القشدة الحامضة و جبن الريكوتا .

اما الموتزاريلا ستكون عبارة عن كتلة كبيرة جدا يصعب استخدامها من جديد كما إنها ستكتسب رائحة غير محببه وهي رائحة الفريزر المتنوعه من كثيرة الأشياء المخزنة بداخله ! الحل أن تخزني الجبن الكريمي في الثلاجة بعد ان تضعي اعلى البرطمان أو العلبة القليل من الزيت سيعمل بمثابة عازل عن طبقة الهواء الخارجية فلن يفسد أبدا الجُبن مهما طالت مدة وضعه في الثلاجة ! وكذلك الجبن الموتزاريلا يمكنك وضعها في كيس مفرغ الهواء سيحافظ على نكهتها وكذلك قوامها .

- الخضراوات و الفاكهة النيئة:

لاشك إنك لاحظتي أن الخضروات المجمده التي نشتريها من الأسواق تختلف كثيراً في الطعم والملمس عن الخضروات الطازجة التي نشتريها ! على الرغم من إنها تحتاج المزيد من الوقت والجهد ولكن فوائدها وملمسها ومزاقها يستحق ذلك العناء . أن اي خضراوات او فاكهة تحتوي علي كمية كبيرة من الماء، تكون غير صالحة للتخزين مثل الكرفس و الخيار و السلطة الخضراء و البطيخ، لأن الماء الموجود بداخل هذه الخضراوات و الفاكهة سيتحول إلي ثلج. مما يعني هو عند إذابة هذه الخضراوات و الفاكهة، ستكون طرية و مليئة بالماء و لن تكون صالحة للأكل .

- حلوي او طعام سهل التفتيت:

اذا كان لديك طبق من المكرونة او الجبن و مزينة برقائق مقرمشة هشة، اذن لا يمكن تخزينها في الفريزر. تماما مثل الأطعمة المقلية، عند تخزين هذه الأطعمة المقرمشة الهشة ، ستتحول عند الإذابة إلي طعام لين و مزج و ملئ بالماء .

- اللحوم التي اذابت بالفعل من قبل:

نشتري من المتجر أحيانا لحوم مجمده ! سواء لحم أو فراخ ! ثم نعود إلى المنزل ونضعها مره أخرى في الفريزر ! أو ربما تستخرجي اللحم من الفريزر الخاص بك للإستعداد إلى طهيه ولكن ظرف يأتي لك يجعلك لا تجدين الوقت لطهيه وتعيدي اللحم مرة أخرى للفريزر ! ونحن لا ننصحك بذلك أبدا، فلا تقومي ابدا بإعادة تجميد اللحوم بعد الإذابة. لأن تجميد و إذابة الأطعمة اكثر من مرة تجذب البكتريا الضارة إلي اللحوم . افضل شئ هو طهر اللحوم بعد إذابتها تماما من الثلج، و يمكن تخزينها مرة اخري اذا كانت مطبوخة، لأن الطبخ يخلصها من جميع البكتريا الضارة .

شبكةعيونالإخبارية

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