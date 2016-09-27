الإسكندرية تفوز بجائزة أفضل ميناء تجاري في 2016

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية أن المهندس محمد الدقاق نائب رئيس هيئة الميناء تسلم اليوم جائزة أفضل ميناء تجاري في مجال أعلي معدل تنفيذ للخطة الاستثمارية من الدكتور جلال سعيد وزير النقل بمناسبة مراسم الاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2016 المقام بمكتبة الاسكندرية والذي ينظمه قطاع النقل البحري وذلك في حضور اللواء رضا فرحات محافظ الاسكندرية ، والدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونائب رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس المنطقة الإقتصادية ، ورؤساء هيئات الموانئ ولفيف من القيادات والمهتمين بالنقل البحري.

> وأوضح المهندس محمد الدقاق أن إجمالي المنصرف على الخطة الأستثمارية لعام 2016/2015 عن الفترة من 2015/07/01 حتى 2016/06/30 بلغ 576,245,000 جنيه مصري بنسبة تنفيذ 95 % حيث كان مبلغ الاعتماد 607,950,000 جنيه مصري، وبلغت نسبة التنفيذ العيني نفس المبلغ بنسبة 100% .

وذكر الغندور أن بيان الخطة عبارة عن تجهيزات ألية لرفع الكفاءة (وسائل انتقال نقل برية وبحرية) وكان إجمالي الإعتماد لها حوالي 246 مليون جنيه وبلغ إجمالي المنصرف 246 مليون بنسبة 100 % ، ومشروعات تجديد وتطوير المرافق وكان إجمالي الاعتماد لها حوالي 97 مليون جنيه وبلغ إجمالي المنصرف حوالي 85 مليون جنيه بنسبة 88 % ، وكذلك ألأرصفة وتجهيزتها وكان الإعتماد لها حوالي 141 مليون جنيه وبلغ إجمالي المنصرف 113 مليون جنيه بنسبة 80 %، وإنشاء وصلة حرة لربط مينائي الاسكندرية والدخيلة وكان الاعتماد لها هذا العام حوالي 125 مليون وبلغ إجمالي المنصرف حوالي 133 مليون بنسبة 106 % .