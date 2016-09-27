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سفير مصر بالأردن يلتقى بوزير الصناعة الأردنى لبحث سبل التعاون بين البلدين

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سفير مصر بالأردن يلتقى بوزير الصناعة الأردنى لبحث سبل التعاون بين البلدين سفير مصر بالأردن يلتقى بوزير الصناعة الأردنى لبحث سبل التعاون بين البلدين

السفير طارق عادل سفير بالأردن

التقى السفير طارق عادل سفير مصر بالأردن، بالدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات خاصة الاقتصادى منها، من خلال العمل على تكثيف حركة تجارة البضائع بين البلدين وتذليل كافة العقبات التى تواجهها.

وأكد دكتور جواد العناني، في هذا الإطار على أن مصر شريك إستراتيجي للأردن، موضحًا موقف الأردن من تداول وسائل الإعلام لإحدى تقارير وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2009 بشأن عدم مطابقة المنتجات الزراعية المصرية للمواصفات وإحتوائها على فيروس”A” ، حيث شدد المسئول الأردني على عدم وجود أية إجراءات إحترازية من جانب الأردن ضد المنتجات المصرية، خاصة أن كافة الاختبارات التي أجريت حتى الآن أثبتت مطابقة المنتجات الزراعية المصرية للمواصفات وعدم إحتوائها على آية فيروسات.

كما تم خلال اللقاء استعراض نتائج اجتماعات الدورة الـ26 للجنة العليا المصرية/الأردنية المشتركة، والتى عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس 2016، والعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة المشتركة بما يضمن تحقيق مصلحة البلدين في النهوض بحجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات.

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