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مديرة مدرسة تحرر محضرا ضد ولى أمر طالب اقتحم المدرسة للتعدى على زميل نجله بقنا

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مديرة مدرسة تحرر محضرا ضد ولى أمر طالب اقتحم المدرسة للتعدى على زميل نجله بقنا مديرة مدرسة تحرر محضرا ضد ولى أمر طالب اقتحم المدرسة للتعدى على زميل نجله بقنا

>قنا - وائل محمد

حررت مديرة مدرسة عمر بن خطاب بمنطقة الحصواية بمحافظة قنا محضرا ضد أحد أولياء الأمور لاقتحامه المدرسة ومحاولة التعدى على طفل تعدى على نجله، وعند قيام الأمن بمنعه تعدى عليهم بالضرب.

 

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن الجيزة إخطاراً من العميد عصام جلال مأمور قسم قنا يفيد بتحرير "عطيات سعيد" مديرة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية محضرا ضد "أحمد.ر" لاتهامه باقتحام المدرسة ومحاولة التعدى على طالب قام بضرب نجله على حد قوله، وبمنعه تشاجر مع أفراد الأمن وحاول كسر باب المدرسة.

 

تحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها حول الواقعة، وأمر اللواء أيمن فتحى مدير المباحث بسرعة ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.


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