مزارعات الشرقية يطلقن الزغاريد لحظة جنى القطن بحضور "القومى للمرأة"

اطلقت العشرات من المزراعات بمحافظة الشرقية الزغاريد أثناء جمعهن محصول القطن، وذلك أثناء زيارة وفد من المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية، اليوم، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، ووفد من وزارة الزراعة إلى قرية صفيطة مركز الزقازيق، بهدف التواجد بين المزارعات للتعرف على الأساليب التى يقمنّ بإتباعها من أجل جنى القطن طويل التيلة، وإمدادهنّ بالمعلومات الصحيحة حول سبل جنى القطن بهدف تحسين الإنتاج.

وأبلغت عضوات المجلس واللجنة المشكلة من كلية الزراعة المزارعات بالتوصيات الفنية الخاصة بمعهد بحوث القطن، كما أبلغنهن أن من ستحقق أعلى إنتاجية للفدان ستحصل على مكافأة وحافز بداية من الموسم القادم، وسوف يتم تكريم المزارعات المتميزات من قِبل المجلس القومى للمرأة، ووزارة الزراعة، وكلية الزراعة بالقاهرة.

وتضم الزيارة وفداً يتكون من المجلس القومى للمرأة، ومرشدين زراعيين من وزارة الزراعة، إلى جانب مجموعة من الرائدات الريفيات التى سبق وأن قام المجلس بتدريبهنّ على جنى القطن بأسلوب علمى.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى للمرأة بالقاهرة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، سبق وأن عقد تدريباً استهدف تدريب الرائدات الريفيات على طريقة حصاد احترافية لمحصول القطن طويل التيلة، وذلك من خلال برامج مطورة لأفضل طرق الزراعة والجنى لمحصول القطن مع فصل الشوائب والحفاظ على نقاء لوزات القطن التى تمثل القيمة المرتفعه لحلج وغزل القطن رفيعة من طويل التيلة مثل قطن جيزة 86 عالى النقاوة وذو القيمة العالمية المطلوبة لرفع الصادرات من الغزل والمنسوجات، والتوعية بالأخطاء التى يجب تفاديها فى مرحلتى الزراعة والحصاد، ومن ثم يقمن بنقل التدريب إلى النساء الريفيات العاملات فى هذا المجال، حتى يقمن بجنى القطن على أساس علمى فترتفع جودة المنتج، ومن ثم ترتفع قيمة الأجور التى تدفع للأيدى الماهرة.