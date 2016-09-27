مجلس مدينة القرنة: نعمل على حل أزمات تهجير أبناء العرب

قال محمد جمال مدير عام الشئون القانونية بمركز ومدينة القرنة، أنه يعمل حالياً على ملف التهجير الذى يعد محل أهتمام أغلب مواطنى مركز القرنة.



> وأضاف محمد جمال، أنه تم بحث وتداول تهجير المتبقى من نجوع قرنة مرعى والحسينات والحروبات والغابات والعطيات، وذلك أمام مكتب الخبراء الهندسى وزارة العدل بالأقصر، بعد أن قام الخبراء بالمعاينة على الطبيعة ، وتم من جانبنا تقديم كافة المستندات لمكتب الخبراء، وفى أنتظار تقرير مكتب الخبراء وما يسفر عنه من نتائج ستعرض على المركز لأبداء الرأى القانونى.



> يذكر أن محافظة الأقصر كانت قد قامت بتهجير أهالي مناطق قرنة مرعى والحسينات والحروبات والغابات والعطيات، للبدء في اعمال اكتشاف المقابر والكنوز المدفونة اسفلها بمعرفة وزارة الآثار والبعثات الأجنبية.