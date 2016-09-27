أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مجلس مدينة القرنة: نعمل على حل أزمات تهجير أبناء العرب

Google+ Print
مجلس مدينة القرنة: نعمل على حل أزمات تهجير أبناء العرب مجلس مدينة القرنة: نعمل على حل أزمات تهجير أبناء العرب

>الأقصر - أحمد مرعى

قال محمد جمال مدير عام الشئون القانونية بمركز ومدينة القرنة، أنه يعمل حالياً على ملف التهجير الذى يعد محل أهتمام أغلب مواطنى مركز القرنة. 


> وأضاف محمد جمال، أنه تم بحث وتداول تهجير المتبقى من نجوع قرنة مرعى والحسينات والحروبات والغابات والعطيات، وذلك أمام مكتب الخبراء الهندسى وزارة العدل بالأقصر، بعد أن قام الخبراء بالمعاينة على الطبيعة ، وتم من جانبنا تقديم كافة المستندات لمكتب الخبراء، وفى أنتظار تقرير مكتب الخبراء وما يسفر عنه من نتائج ستعرض على المركز لأبداء الرأى القانونى.


> يذكر أن محافظة الأقصر كانت قد قامت بتهجير أهالي مناطق قرنة مرعى والحسينات والحروبات والغابات والعطيات، للبدء في اعمال اكتشاف المقابر والكنوز المدفونة اسفلها بمعرفة وزارة الآثار والبعثات الأجنبية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365