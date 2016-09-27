فندي وغوتشي تقدمان أجمل الحقائب في أسبوع ميلان للموضة

تُعرف إيطاليا بصناعة الإكسسوارات الجلدية المتقنة، حيث نجد فيها أجمل الحقائب والأحذية، وتتزين عروضها بأجمل الإكسسوارات دائماً، وهذا ما شاهدناه في عروض أسبوع ميلان للموضة خلال هذا الأسبوع.

وقد شارفت عروض الأسبوع على الانتهاء، وأصبح في إمكاننا أن نقيِّم الإكسسوارات المعروضة خلالها، ويمكن أن نقول: إن ماركة فندي Fendi، وغوتشي Gucci تفوَّقتا في تقديم أجمل الحقائب خلال الأسبوع، فقد قدمت فندي مجموعة أنيقة من الحقائب العملية التي تزيَّنت بألوان صيفية رائعة وإكسسوارات الحقائب من أحزمة وميداليات فريدة تضفي "انتعاشة الصيف" على إطلالتك، أما غوتشي فقد قدمت مجموعة رائعة من الحقائب الكلاسيكية المستوحاة من القرون الماضية، تزيَّن بعضها بنقوش آسيوية وحروف إنجليزية.

كما شاهدنا عدداً من الحقائب الجميلة في عروض إيطالية متنوعة مثل عرض فرساتشي Versace، وجورجيو أرماني Giorgio Armani الذي عرض تصاميم أنيقة للحقائب في آخر مجموعاته، ولا يمكن أن ننسى حقائب برادا Prada التي تزيَّنت هذا الموسم بتصاميم عملية وألوان صيفية لافتة.

شاهدي معنا أجمل الحقائب من عروض أسبوع الموضة في ميلان وشاركينا برأيك.