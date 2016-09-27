اكتشفوا الصور الأولى لحملة مجموعة كينزو X اتش آند ام

تفخر علامة "اتش آند ام" H&M بالكشف عن الصور الأولى لحملة "كينزو X اتش آند ام" Kenzo X H&M للمصور والفنان العالمي "جان بول جود" والتي تشمل على صور مغنية الراب "تشانس"، و"إيمان" ومغنية الراب "سوبوي".

وتضم الحملة سبع شخصيات عالمية معروفة في مجال الموضة والموسيقى والفن، وستكون "تشانس" و"إيمان" و"سوبوي" أول سفيرات للحملة، حيث سيعضن بعض أزياء مجموعة "كينزو X اتش آند ام" Kenzo X H&M.

وقد استخدم المصور "جود" لتنفيذ الحملة أسلوب التقطيع اليدوي، وذلك بتقطيع الصور وإعادة تجميعها ليعبر عن غنى المجموعة وهويتها المنفردة.

وسوف يتم عرض ثلاِثة أفلام مع صور الحملة من إخراك السويدي "ماكس فيتالي، وتتضمن مقابلات مع "تشانس"، و"إيمان"، و"سوبوي". كما ستعرض حملة مجموعة "كينزو X اتش آند ام" Kenzo X H&M بالكامل من يوم 17 أوكتوبر، حيث سيظهر جميع أبطال الحملة مع "روزاريو داوسن"، وريوتشي ساكاموتو"، "كلوي سيفجني، و"إكستز كاتل مارتينز".

سوف تتوفر مجموعة "كينزو X اتش آند ام" Kenzo X H&M في أكثر من 250 من محلات "اتش آند ام" H&M في جميع أنحاء العالم بدءاً من 3 نوفمبر 2016.