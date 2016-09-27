بالصور: نجوى كرم في أجمل إطلالات الـ جمبسوت

تختار نجوى كرم بشكل دائم أجمل الإطلالات وأفخرها على المسرح من أجل إحياء حفلاتها. وكما تعوّدنا، فإن أغلب اختيارات نجوى تكون فساتين السهرة المميّزة ذات التصميمات المُبتكرة. لكننا ـ مؤخراً ـ لاحظنا ميل نجوى كرم لتصميمات مختلفة عن الفساتين...إنها الجمبسوت!

وبالرغم من أنّ الجمبسوت مرتبط بالفتيات الشابات أكثر من النساء الناضجات، فإن اختيارات نجوى كرم لم تجنح بها إلى التناقض، بل كانت دائماً صائبة وغاية في الرقي؛ وفي الكثير من الأحيان، بدت إطلالاتها في الجمبسوت أجمل من فساتين السهرة أيضاً.



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اختارت نجوى كرم أغلب تصميمات الجمبسوت في المناسبات الكبيرة، وعلى المسرح، من مجموعات "نيكولا جبران" Nicolas Jebran. ولعلّ أجمل التصميمات هي تلك التي رأيناها مؤخراً باللون البنفسجي الفاتح المزيّن بكشكش تدلّى على طول التصميم، أو ذات اللون الزهري الهادئ والقماش اللامع، مع ربطة على الخصر. كذلك فإنّ إطلالتها في الجمبسوت الأبيض كانت مميّزة ومبتكرة، إذ بدا من الخلف كفستان.

نجوى كرم استطاعت، ولأكثر من مرة، أن تثبت أنها من نجمات الوطن العربي الأكثر أناقة، لاسيّما في الإطلالات الرسمية على المسرح. واليوم، من خلال اختياراتها المميّزة في الجمبسوت، أثبتت أيضاً أنها من أكثرهنّ أناقة في الإطلالات العصرية والمبتكرة.