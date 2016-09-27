شرطة أبوظبي تضبط شبح "الفيسبوك" وشركاءه

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط مروج مخدرات كان يطلق على نفسه لقب الشبح واثنين من شركائه وجميعهم من الجنسية العربية، كانوا يقومون بترويج المخدرات للشباب على برنامج التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وأوضح العميد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي أن المتهم ظن أنه بعيد عن أعين الشرطة الساهرة على حفظ أمن وسلامة وطمأنينة أفراد المجتمع، حيث أطلق على نفسه لقب الشبح لاعتقاده بصعوبة تعقبه وكشف هويته، لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج المخدرات.

وأفاد بورشيد أن المتهم كان يستغل تواجده على برنامج الفيسبوك ويروج المخدرات والسموم للعديد من الشباب، سعياً وراء كسب المال دون اعتبار للنتائج المدمرة على الشباب وعلى المجتمع، وذلك بالتعاون مع اثنين من شركائه، وقامت فرق المتابعة والتحري بمتابعة المتهم بما تملكه من الكفاءة العملية والاحترافية والتي أدت الى ضبط المتهم وشركاءه.

وأضاف مدير تحريات شرطة أبوظبي أنه بعد تشكيل فرق المتابعة والتحري وعبر تتبع الأسلوب الذي يستخدمه المتهم تم كشف هويته وهوية شركائه وجميعهم من الجنسية العربية، وتم ضبطه وبحوزته الحبوب المخدرة التي تم تحريزها حسب الإجراءات المتبعة، وتحويله الى التوقيف لاستكمال التحقيقات.

وأكد بورشيد أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية تمتلك كافة الأدوات والتجهيزات والاحترافية التي تمكنها من مراقبة كافة الأنشطة غير القانونية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تسخر إدارة التحريات والمباحث الجنائية كافة الإمكانات المادية والتقنية للوقاية من الجرائم الإلكترونية، وتأهيل العاملين وتدريبهم على الأساليب المخالفة للقانون على الشبكة العنكبوتية.

وناشد أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم وعدم تركهم يستخدمون الانترنت بمفردهم، وتوعيتهم بخطورة التواصل مع الغرباء على شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شخص يحاول التواصل مع الأبناء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

من جانبه قال المقدم طاهر الظاهري رئيس قسم مكافحة المخدرات أن مروجي السموم يطورون من أساليبهم في توزيع المخدرات إلا أن رجال شرطة أبوظبي يتابعون باستمرار جميع الأساليب المتبعة في ترويج المخدرات ويضعون لها كافة الخطط الكفيلة بإحباط انتشار آفة السموم وسط الشباب، مشيراً إلى أن مروجي المخدرات يستغلون كافة الوسائل المتاحة والتي من بينها مواقع التواصل الاجتماعي لترويج سمومهم وسط الشباب بغرض تحقيق الربح المادي السريع، مضيفاً أن شرطة أبوظبي تمتلك كافة الوسائل والقدرات في احباط محاولات ضعاف النفوس في ترويج المخدرات والقبض عليهم.

وأوضح الظاهري أن شرطة أبوظبي تستخدم العديد من الوسائل لتوعية الجمهور بأضرار المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إضافة لحافلة بادر والتي أطلقها قسم مكافحة المخدرات لتوعية كافة شرائح المجتمع لاسيما الشباب، حيث يتم توجيه الحافلة لمراكز التسوق والمدارس والجامعات لتوعية الجمهور.

ودعا الظاهري الشباب إلى الابتعاد عن أوهام تجار السموم، ومبرراتهم لإيقاعهم ضحايا للإدمان وتدمير مستقبلهم، كما دعا أفراد الجمهور من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مخالفة للقانون.