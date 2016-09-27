تطبيق نظام الشباك الموحد للإفراج الجمركي بـ 4 موانئ

انتهت وزارة المالية من تطبيق نظام الشباك الواحد للإفراج الجمركي بموانئ السخنة والإسكندرية والدخيلة ودمياط.

وكشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، في تقرير تلقاه عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الثلاثاء، ان الوزارة تستعد لتعميم الاجراء في جميع المنافذ الجمركية.

ويسمح هذا النظام لممثلي الجمارك والجهات الرقابية الأخرى تقديم جميع خدماتهم للمجتمع التجاري من مكان واحد بالميناء، مما أسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي بصورة كبيرة لتصل في الموانئ الأربعة إلى 3 ساعات فقط.

وذكر عبد العزيز إن الإجراءات شملت تطبيق نموذج المراكز الجمركية المطورة، وتسعى الوزارة الى افتتاح 19 مركزا منها خلال الفترة المقبلة لدورها في تطوير الإجراءات وتيسير حركة التجارة الدولية لمصر وبما لا يخل بإحكام الرقابة، خاصة مع توسع المصلحة في تطبيق نظام إدارة المخاطر في إدارة عمليات الإفراج عن الواردات المصرية، مما يسمح بالتركيز على فحص الرسائل التي تمثل خطورة فقط.

وأضاف أن مصلحة الجمارك انتهت أيضا من ميكنة جميع الإجراءات الجمركية لتطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة إلكترونيا، وهو ما يتيح للعاملين وللمجتمع التجاري تحديد جميع المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية على الواردات أو الصادرات بمجرد تحديد صنف الوارد أو الصادر.

وأشار إلى التوسع في تطبيق نظام الاستعلام المسبق الذي يتيح للمصلحة الرد على جميع استفسارات المستوردين والمصدرين المتعلقة بالتعريفة الجمركية عن شحناتهم قبل التعاقد عليها.

وحول الإجراءات الرقابية التي تطبقها حاليا مصلحة الجمارك لمواجهة السلع الخطرة، أشار عبد العزيز إلى شراء 78 جهاز كشف بالأشعة إلى جانب تحديد احتياجات جميع المنافذ من أجهزة الفحص المحمولة والأنواع الأخرى من أجهزة الفحص بالأشعة.