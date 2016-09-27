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جمارك المطار تضبط راكبا مصريا حاول تهريب 35 شريط ترامادول

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جمارك المطار تضبط راكبا مصريا حاول تهريب 35 شريط ترامادول جمارك المطار تضبط راكبا مصريا حاول تهريب 35 شريط ترامادول

>كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 35 شريط ترامادول المخدر وذلك لدى عودته من فرنسا.

 

وصرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة للطيران القادمة من باريس، اشتبه أحمد عاطف مأمور الضبط فى أحد الركاب، وتم عرض الراكب على إبراهيم الدسوقى مدير إدارة الحركة والمشرف على الصالة الخضراء والذى قام بدوره بعرض الراكب على جمال عبدالحميد تركى مدير الجمرك.. مضيفة أنه بتفتيش الراكب عثر بحوزته على 35 شريط من مخدر الترامادول ) أى نحو 350 قرص( داخل اغلفة أدوية مختلفة بين طيات ملابسه.

 

ومن جانبه، أمر سامى عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.


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