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بدء التحقيقات مع صاحب مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة

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بدء التحقيقات مع صاحب مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة بدء التحقيقات مع صاحب مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

باشر قبل قليل المستشار على حسن، رئيس نيابة دمنهور الكلية، بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور التحقيقات مع صاحب مركب الهجرة غير الشرعية، التى غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد، ويدعى "على عبد النبى محمد أحمد" ومقيم  دمياط، وسمسارين وهما "رمزى أبو ناصر، ورضا على حميدة" ويقيمان فى الجزيرة الخضرة مطوبس كفر الشيخ وأحد أفراد طاقم المركب "الرزق على الله".

وكان اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، صرح أن ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط صاحب مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت قبالة سواحل مدينة رشيد ويدعى "على عبد النبى محمد أحمد" ومقيم  دمياط.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحريات اللواء محمد خريصة مدير المباحث توصلت إلى بيع المتهم للمركب لكل من "رمزى أبو ناصر، ورضا على حميدة" ويقيمان فى الجزيرة الخضره مطوبس كفر الشيخ، وتم ضبطهما.

وكشف مدير أمن البحيرة عن مفاجأة أخرى أن المركب تدعى "الرزق على الله" وتم بيعها بمليون و400 ألف جنيه داخل مياه البحر المتوسط، وتمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين شاركوا فى هذه الجريمة وهما "نعمة محمد عبده، وعطية الحبشى"، سماسرة  ويقيمان بمحافظة كفر الشيخ.

كما تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة من ضبط السيد أحمد نعمة الله، ومقيم بالدقهلية، وهو أحد أفراد طاقم المركب وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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