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خبر في الجول - جهاز الزمالك يحذر أحمد توفيق

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خبر في الجول - جهاز الزمالك يحذر أحمد توفيق خبر في الجول - جهاز الزمالك يحذر أحمد توفيق

حرص الجهاز الفني للزمالك على عقد جلسة خاصة مع أحمد توفيق لاعب وسط الفريق لتحذيره من التعليق على اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وكان الجهاز الفني للفراعنة بقيادة هيكتور كوبر قد ضم 24 لاعبا لمباراة الكونجو يوم 9 أكتوبر في مستهل مشوار تصفيات كأس العالم، ولكن القائمة لم تتضمن اسم توفيق.

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وطالب الجهاز الفني توفيق بعدم التعليق على اختيارات كوبر، والتزام الصمت والتركيز الشديد مع الزمالك والرد على جهاز في الملعب حسبما علم FilGoal.com.

وضم المنتخب 8 لاعبين من الزمالك هم أحمد الشناوي وعلي جبر وإسلام جمال وأحمد دويدار وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومصطفى فتحي وباسم مرسي.

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