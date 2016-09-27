أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

منحة كورية لماسبيرو في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل

Google+ Print
منحة كورية لماسبيرو في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل منحة كورية لماسبيرو في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل

مبنى ماسبيرو

فى إطار تفعيل العلاقات الثنائية بين وكوريا الجنوبية، قام رئيس التليفزيون مجدى لاشين، بعقد اجتماع مع وفد كورى يرأسة القنصل الاقتصادى الكورى والمستشار الإعلامى للسفارة، ورئيس المركز الثقافى الكورى، وذلك لبحث تفاصيل المنحة المقدمة من هيئة المنح الكورية koika، والخاصة بتطوير بث البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى.

وأشاد الوفد بالتعاون الذى يبديه التليفزيون المصرى، متمثلًا فى قياداته لاتمام هذه المنحة، وأن المنحة ستكون فرصة جيدة للجانبين لتبادل الخبارات والتقنيات الاعلامية فى هذا المجال، وتم الاتفاق المبدئى على تفاصيل المنحة والتى من المنتظر أن تتم فى الأسبوع الأول من أكتوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب