منحة كورية لماسبيرو في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل

فى إطار تفعيل العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، قام رئيس التليفزيون مجدى لاشين، بعقد اجتماع مع وفد كورى يرأسة القنصل الاقتصادى الكورى والمستشار الإعلامى للسفارة، ورئيس المركز الثقافى الكورى، وذلك لبحث تفاصيل المنحة المقدمة من هيئة المنح الكورية koika، والخاصة بتطوير بث البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى.

وأشاد الوفد بالتعاون الذى يبديه التليفزيون المصرى، متمثلًا فى قياداته لاتمام هذه المنحة، وأن المنحة ستكون فرصة جيدة للجانبين لتبادل الخبارات والتقنيات الاعلامية فى هذا المجال، وتم الاتفاق المبدئى على تفاصيل المنحة والتى من المنتظر أن تتم فى الأسبوع الأول من أكتوبر.