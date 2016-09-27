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وصول 15 متهما من أولتراس أهلاوى لمحكمة عابدين لنظر محاكمتهم

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وصول 15 متهما من أولتراس أهلاوى لمحكمة عابدين لنظر محاكمتهم وصول 15 متهما من أولتراس أهلاوى لمحكمة عابدين لنظر محاكمتهم

>كتب كريم صبحى

وصل منذ قليل 15 متهما من أولتراس أهلاوى لمحكمة عابدين، لنظر أولى جلسات محاكمتهم، بتهمة التجمهر وقطع الطريق وإثارة الشغب.

 

كانت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، أمرت بإحالة 15 متهما من جمهور ألتراس أهلاوى للمحاكمة وإحالة 4 آخرين لمحكمة الطفل، وتحديد جلسة اليوم الثلاثاء لنظر أولى جلسات محاكمتهم، وذلك بتهمة التجمهر، وقطع الطريق وإثارة الشغب ومحاولة اقتحام النادى الأهلى عنوة.

 

وباشر التحقيق مع المتهمين فريق من نيابة قصر النيل، ضم معتز زكريا وطاهر سبالة ويحيى مختار وكلاء النائب العام.

 

واعترف عدد من المتهمين، أنهم توجهوا للنادى الأهلى فرع الجزيرة بعدما نشرت صفحة النادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأن مباراة كرة اليد بين الأحمر والجزيرة، ستقام بحضور الجمهور، بينما أنكر متهمون آخرون صلتهم بالواقعة.

 


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