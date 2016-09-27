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إخلاء سبيل مقدم برامج متهم بالدجل والشعوذة وادعاء إخراج الجن بالجنس

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إخلاء سبيل مقدم برامج متهم بالدجل والشعوذة وادعاء إخراج الجن بالجنس إخلاء سبيل مقدم برامج متهم بالدجل والشعوذة وادعاء إخراج الجن بالجنس

>كتب أحمد الجعفرى

 

أمرت نيابة ثان أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة، بإخلاء سبيل "قدرى.م" مقدم برامج بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، بعد اتهامه بممارسة الرذيلة وأعمال الدجل والشعوذة، والنصب والاحتيال، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعاء ضابط المباحث مجرى التحريات لسماع أقواله حول الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات، أن سيدة تدعى "أ.ع" 32 سنة، تقدمت ببلاغ لمباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أفادت فيه قيام المتهم والذى يعمل مقدم برنامج فى إحدى القنوات الفضائية الشهيرة، باستدراجها وإيهامها بقدرته على فك الأعمال والسحر ومعالجتها من بعض الأمراض النفسية التى تعانى منها، مقابل مبلغ مادى قدره 20 ألف جنيه.

 

وأضافت التحقيقات، أن محررة البلاغ ادعت فى بلاغها أن المتهم أقنعها بضرورة ممارستهما الجنس لإخراج العمل من جسدها، ما جعلها تُحرر بلاغا ضده تتهمه فيه بالنصب والدجل والشعوذة، وتمكن رجال المباحث من الإيقاع به بعدما سايرته السيدة محررة البلاغ، وذهبت إليه بشقته فى مدينة 6 أكتوبر، وهناك تم ضبطه متلبساً أثناء ممارسته الجنس مع سيدة أخرى تدعى "نجلاء".

 

واعترفت "نجلاء"_التى تم ضبطها تمارس الرذيلة مع المتهم- أنه اقنعها بقدرته على فك الأعمال والسحر، وشفائها من الضرر والمس الذى أصابها، وتسبب فى تأخرها عن الزواج، وذلك من خلال ممارستهما الجنس معاً، وطلب منها مبلغ مالى قدره 15 ألف جنيه لذلك.

 

 


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