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شهود عيان: تجمهر الأهالى أمام مزرعة تربية حيوانات بعد قتل نمر لطفلة بالعياط

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شهود عيان: تجمهر الأهالى أمام مزرعة تربية حيوانات بعد قتل نمر لطفلة بالعياط شهود عيان: تجمهر الأهالى أمام مزرعة تربية حيوانات بعد قتل نمر لطفلة بالعياط

>كتب بهجت أبو ضيف

أكد شهود عيان أن عددا من أهالى قرية كفر حميد بالعياط التى شهدت مقتل طفلة تدعى أمانى محمد تبلغ من العمر 9 سنوات نتيجة مهاجمة نمر لها مساء أمس تجمهروا أمام مزرعة رجل أعمال بعد اتهامه أن النمر هارب من المزرعة الخاصة به والتى يربى بها عددا من الحيوانات.

 

وقال شهود العيان إن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة قامت بتأمين المزرعة خشية اقتحامها من جانب الأهالى انتقاما لمقتل الطفلة.

 

وكان مصدر أمنى قد أكد أنه تم القبض على صاحب المزرعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه بعد أن توصلت التحريات إلى أنه يربى عددا من الحيوانات بمزرعته للتوصل لحقيقة امتلاكه النمر من عدمه.


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