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الحلقة الثانية من "حاميها وحراميها": "الواد أبو 20 جنيه" يقطع الكهرباء عن المحكمة أثناء مرافعة "فطين"

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الحلقة الثانية من "حاميها وحراميها": "الواد أبو 20 جنيه" يقطع الكهرباء عن المحكمة أثناء مرافعة "فطين" الحلقة الثانية من "حاميها وحراميها": "الواد أبو 20 جنيه" يقطع الكهرباء عن المحكمة أثناء مرافعة "فطين"

كتب : عمرو عز الدين منذ 9 دقائق

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "حاميها وحراميها"، قيام "فطين"، الذي يلعب دوره الفنان سامح حسين، بمفاجأة والدته أنه ينوي الزواج من الفتاة "قطر الندى"، التي تقوم بدورها الفنانة إنجي وهدان، وهي ابنة عزوز، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صيام.

وخلال ذلك الوقت، كان "ميشو الحاوي"، الشقيق التوءم لـ"فطين"، يجلس على قهوة، وينشأ شجار بينه وبين بعض الرواد، الذين يلجأون إلى "الكابو"، فيأتي الكابو ويتشاجر مع ميشو، الذي يتذكر طفولته خلال الشجار، قبل أن يستولي الكابو على ما معه من مال ويرحل.

على الناحية الأخرى يستطيع فطين أن يحدد موعدا مع والد "قطر الندى" لطلب يدها، وبعد ذلك يبدأ مرافعة في المحكمة في دعوى ضد وزير الكهرباء، فينقطع التيار الكهربائي، هنا يقول فطين للقاضي: "أهو لسه الواد اللي بياخد عشرين جنيه وبينزل سكينة الكهربا موجود"، ويكمل المرافعة على ضوء الشموع.

يذكر أن المسلسل بطولة سامح حسين وإنجي وهدان ومي كساب وعبد الله مشرف وعايدة رياض وأحمد صيام، تأليف محسن رزق ومن إخراج عصام شعبان.

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