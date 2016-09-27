القبض على هارب من قضية قتل عمد بشربين دقهلية

ألقت قوات أمن الدقهلية، القبض على عاطل مطلوب ضبطه فى قضية قتل عمد، بمركز شربين، بقرية رأس الخليج.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من النقيب محمد الشافعى، رئيس نقطة شرطة رأس الخليج، يفيد بتمكنه من القبض على المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل عمد، هارب منذ عام 2014، ويدعى نبيل.أ 29 سنة، مقيم بقرية رأس الخليج، بمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، رقم القضية 16217جنايات مركز شربين لسنة2014.

وتم تحرير محضر بضبط المتهم، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.