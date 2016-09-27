طالبان تسقط طائرة أمريكية بدون طيار شرقي أفغانستان

قال مسلحو حركة طالبان فى أفغانستان، إنهم تمكنوا من إسقاط طائرة بدون طيار تستخدم للمراقبة فى اقليم نانجارهار شرق افغانستان.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، أن مسلحى طالبان أسقطوا الطائرة بدون طيار فى قرية ميرانو بالاقليم، زاعمًا أنها من طراز سكان ايجل وتنتمى إلى القوات الامريكية فى افغانستان.

غير أن وكالة أنباء “خاما برس” الافغانية نوهت إلى أن الجيش الافغاني يستخدم أيضًا نفس نوع الطائرت بدون طيار فى عمليات المراقبة، فقد حصلت القوات الافغانية على بضع طائرات بلا طيار من طراز سكان ايجل بموجب عقد من الادارة الامريكية بقيمة 70 مليون دولار.