ضبط راكب حاول تهريب 30 جهاز محمول حول جسده بالمطار‎

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب 30 جهاز محمول، مع راكب مصري قادم من كوريا الجنوبية، على رحلة طيران الأتحاد القادمة من أبو ظبي، قام بلصقها على جسده، لتضليل رجال الجمارك.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء أنهاء أجراءات ركاب طائرة الأتحاد القادمة من كوريا الجنوبية عبر أبو ظبي، اشتبه مأمور الجمارك عمرو الفولى في راكب، وطلب عرضه على التفتيش الذاتي، أمام لجنة ضمت كل من مأمور الجمرك عمرو العميري، ورئيس القسم حسين هيكل، وتبين أن الراكب اخفي 30 هاتف محمول حول جسده .

وأمرت أميرة عيطة، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر وعرضه على سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، والذي أمر بأتخاذ الأجراءات القانونية ضد الراكب.