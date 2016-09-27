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نتنياهو يرفع دعوى قضائية لمنع نشر بيانات عن مصروفاته الشخصية

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نتنياهو يرفع دعوى قضائية لمنع نشر بيانات عن مصروفاته الشخصية نتنياهو يرفع دعوى قضائية لمنع نشر بيانات عن مصروفاته الشخصية

رئيس الوزراء الإسرائيلي

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دعوى إلى المحكمة المركزية بالقدس بغية الحيلولة دون نشر مصروفاته بما في ذلك غسيل ملابسه المتسخة.

ونشرت اليوم الثلاثاء وثائق قانونية تظهر أن رئيس الوزراء استند في دعوته إلى الحق في الخصوصية لمنع نشر بيانات مصروفاته، الذي قدمتها جمعية “الحركة لحرية المعرفة مطلع 2016، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وقالت الدعوى إن:”نفقات غسيل الملابس جزء من مصروفات شخصية لرئيس الوزراء وأفراد عائلته وهي أمور شخصية يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالخصوصية”.

وكانت الجمعية ذكرت، من جانبها، أن طلبها لنشر بيانان المصروفات يأتي ضمن مساعيها لمزيد من الشفافية العامة في البلاد، خاصة الأمور المتعلقة بنفقات تتحملها الدولة.

وسلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية على نفقات نتانياهو في الماضي، خاصة في المكتب والمنازل الخاصة به ووصفتها بغير المبررة، مثل تكلفة تجهيز سرير على طائرة رئيس الوزراء بقيمة 127 ألف دولار.

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