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سامح عاشور: أعضاء نقابة المحامين ليسوا أقل من القضاة ووكلاء النيابة

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سامح عاشور: أعضاء نقابة المحامين ليسوا أقل من القضاة ووكلاء النيابة سامح عاشور: أعضاء نقابة المحامين ليسوا أقل من القضاة ووكلاء النيابة

سامح عاشور

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن أعضاء النقابة ليسوا أقل من القضاة ووكلاء النيابة، ومن يرى نفسه غير ذلك، فلينسحب من جداولها.

وشدد «عاشور»، خلال كلمته بجلسة حلف اليمين للأعضاء النقابة الجدد المنعقدة بنادي محامين المعادي النهري، على ضرورة ارتداء المحامين للبدلة أثناء العمل، إضافة لالتزام المحاميات بالحد الأدنى من الاحتشام للحفاظ على مظهرهم وحمايتهم من عدوان الأخرين، وهو ما تربى عليه الغالبية في منازلهم.

وأضاف: «المحاماة رسالة، وليست حرفة، والتثقيف مهم للمحامي، فما درس في الجامعة ليس كاف للعمل القانوني، ويجب الاطلاع وقراءة ما هو جديد، في كافة فروع القانون، إضافة للثقافة العامة التي تزيد من قيمة المحامي، فهناك تنافس في سوق العمل البقاء فيه سيكون للأقوى بالثقافة والعلم».

حضر الحفل الأعضاء، أبو بكر ضوه، وعبد الجواد أحمد، ومحمد كركاب، ومصطفى البنان، وراشد الجندي، وخالد أبو كراع، وممدوح عبد العال، وصلاح مقلد، وأحمد عبد الحفيظ، ومحمد عصمت، ومحسن لطفي، وسعد عبد القادر.

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