ألاردايس أقرب لترك تدريب إنجلترا.. والمراهنات تضع 4 مرشحين لخلافته

لم يخض سام ألاردايس إلا لقاء واحد كمدرب لمنتخب إنجلترا، إلا أنه الآن أقرب لترك الوظيفة عن البقاء فيها.

وفجرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل بحصول ألاردايس على رشوة مقابل إعطاء نصائح لبعض رجال الأعمال في كيفية التحايل على قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو لاثنان من الصحفيين الخاصين بها منتحلين شخصية رجال أعمال في مقابلة مع سام ألاردايس منذ عدة شهور للحديث حول بعض الأمور الكروية الإنجليزية.

وطلب الثنائي من ألاردايس الحصول على معلومات حول كيفية التحايل على قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حول صفقات اللاعبين وبالفعل وافق المدرب المخضرم على ذلك مقابل الحصول على مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف الفيديو الذي نشرته تليجراف أن ألاردايس أبلغ الثنائي المتنكر أن القوانين تحظر وجود طرف ثالث يمتلك حقوق اللاعبين، وكان هذا ما يريد ثنائي الصحيفة التحايل عليه بمساعدة سام.

ووضعت مكاتب المراهنات 4 مرشحين لخلافة ألاردايس في الوظيفة التي يقترب من تركها بعد تحويله للتحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزي.

المرشح الأول هو ألان باردو مدرب كريستال بالاس حسب مكاتب المراهنات التي تراهن على باردو بـ4 جنيهات إسترلينية على كل جنيه إسترليني.

أما المرشح الثاني فهو ستيف بروس مدرب هال السابق، الذي تراهن عليه مكاتب المراهنات بـ6 جنيهات إسترلينية لكل جنيه إسترليني.

المرشح الثالث هو إيدي هوي مدرب بورنموث الحالي، الذي يراهن عليه بنسبة 8/1.

أما المرشح الرابع فهو جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا للشباب بنسبة 9/1.

كما وضعت المكاتب أسماء مثل يورجن كلينسمان وجلين هودل وجاري نيفيل وسلافين بيليتش.