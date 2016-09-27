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خليط الكحول والحلوى أخر تعافي فاردي من كدمة

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خليط الكحول والحلوى أخر تعافي فاردي من كدمة خليط الكحول والحلوى أخر تعافي فاردي من كدمة

بجانب كونه هداف قدير، يتميز جيمي فاردي بقدرته على إثارة الجدل.

ففي كتابه الذي نشرت منه جريدة "صن" جزئا اليوم الثلاثاء، قال جيمي فاردي إنه قضى وقتا في التعافي من كدمة في قدمه أكثر مما يقضي أي لاعب وقتا للتعافي من إصابة في الكاحل لسبب غير متوقع.

وكتب فاردي إنه كان يستمتع بمزج حلوى Skittles مع مشروب الفودكا الكحولي أثناء إصابته بكدمة من المفترض أن تبعده أسبوعا عن ليستر في الموسم قبل الماضي.

كان ذلك في الموسم قبل الماضي قبل صعود فاردي لقمة العالم بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي.

وقال فاردي إنه فوجيء بالأمر بعد جلسة مع طبيب الفريق الذي لم يعرف سبب تأخر تعافيه.

قبل أن يسأله الطبيب عما يفعله في المنزل ليجيب عليه بحبه لمزيج الفودكا والحلوى.

وسجل فاردي هدفا وحيدا مع ليستر هذا الموسم.

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