مدرب رديف ستوك: رمضان كان مثالا للاعبينا

أشاد جلين هودجس المدير الفني لفريق رديف ستوك سيتي بما قدمه رمضان صبحي في مشاركته أما ويست بروميتش ألبيون في دوري (تحت 23 سنة) في الدوري الإنجليزي.

وشارك رمضان أساسيا مع رديف ستوك ولعب المباراة بالكامل، وصنع هدفا في الخسارة 2-1.

ووجه مدرب رديف ستوك الشكر إلى الثلاثي رمضان، تشارلي آدم ومارك مونييسا والذي شارك مع فريقه.

وقال هودجس للموقع الرسمي لستوك: "هم لاعبون جيدون يلعبون مع الفريق في الدوري الممتاز، ورغم ذلك أظهروا شخصية رائعة في التعامل مع لاعبينا الشباب في غرفة الملابس وفي الملعب".

وأتبع "كما أنهم يعلمون أن المباريات معنا تساعدهم على اكتساب اللياقة اللازمة حتى يكونوا جاهزين في أي وقت يقرر المدرب استدعائهم".

ثم أكمل "الكل رأي أن رمضان رغم أنه جديد على الفريق، لكن عودته من الهجوم وتقديم المساندة الدفاعية كان نموذجا للاعبين".

وأتم "لو اللعب معنا يساعد هؤلاء اللاعبين على الحفاظ على لياقتهم، فهذا جيد للاعبينا الشباب للإقتداء بهم".

ولعب رمضان صاحب الـ19 سنة 4 مباريات مع الفريق الأول لستوك بواقع 133 دقيقة.