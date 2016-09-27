تقرير إنجليزي – أبراموفيتش يخطط لـ ' ثورة ' في الصيف لو استمر سقوط تشيلسي

يجهز رومان أبراموفيتش المالك الروسي لتشيلسي ميزانية ضخمة في حال استمر سقوط تشيلسي وفشل اللاعبون في إقناع مدربهم أنطونيو كونتي على قدرتهم على المنافسة على البطولات مرة أخرى.

تشيلسي مر بموسم كارثي أنهاه في المركز العاشر، والذي تمت فيه إقالة جوزيه مورينيو.

ولم يتخلى تشيلسي عن معظم الفريق الذي فشل في الحفاظ على اللقب والتأهل للبطولات الأوروبية، حيث قرر المالك الروسي إعطاءهم فرصة أخرى.

وقال تقرير "تيليجراف" إن تشيلسي الذي ضم 4 لاعبين هم نجولو كانتي وميتشي باتشوايي وديفيد لويز وماركوس ألونسو لم يختلف كثيرا عن الموسم الماضي.

ودفع تشيلسي 115 مليون جنيه إسترليني في صفقاته، وشدد التقرير أن أبراموفيتش قد يدفع المزيد إذا تطلب الأمر.

وتوقع مات لو الصحفي الإنجليزي المرموق أن يطلب كونتي ظهيرا ومدافعا ولاعب وسط ملعب.

كما أكد أن التغييرات الكبيرة التي سيمولها المالك الروسي ستكون في الصيف المقبل، ما يتطلب من كونتي الوصول لدوري الأبطال لجذب اللاعبين الكبار للفريق مرة أخرى.