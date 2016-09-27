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المحكمة العسكرية تستأنف محاكمة 389 متهمًا في أحداث عنف بملوي

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المحكمة العسكرية تستأنف محاكمة 389 متهمًا في أحداث عنف بملوي المحكمة العسكرية تستأنف محاكمة 389 متهمًا في أحداث عنف بملوي

أرشيفية

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 389 متهماً في أحداث عنف وشغب، واقتحام منشآت عسكرية وشرطية وقضائية وعامة، عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة، بمركز ملوى، بجنوب المنيا.

 

قال خالد الكومي المحامي، إن المحكمة سوف تواصل الاستماع إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين، بعد أن أستمعت في جلستها الماضية إلي أقوال أثنين من الضباط، بشأن الأحداث والتحريات الواردة في التحقيقات المرفقة بأوراق القضية الخاصة، بإقتحام محكمة ملوى، كما إستعمت إلي أقوال اثنين آخرين من شهود الإثبات، فى واقعة إقتحام متحف ملوى.

 

والمتهمون يحاكمون فى قضيتين، الأولى بشأن أعمال عنف وإقتحام محكمة ملوى، وتضم متهماً بينهم 17 محبوسين، والقضية الثانية الخاصة بإقتحام متحف ملوى، وتضم 204 متهماً بينهم 22 محبوسين على ذمة القضية.

 

 

وكان النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، قد إحال القضيتين إلي القضاء العسكري، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة، وقاموا بالتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة إلى التظاهر ضد الجيش والشرطة.

 

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