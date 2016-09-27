أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محلل روسي: لا جدوى من ضغط واشنطن على موسكو حول سوريا

Google+ Print
محلل روسي: لا جدوى من ضغط واشنطن على موسكو حول سوريا محلل روسي: لا جدوى من ضغط واشنطن على موسكو حول سوريا

المحلل السياسي الروسي، فيتشسلاف ماتوزوف

قال المحلل السياسي الروسي، فيتشسلاف ماتوزوف، إن التوترات تزداد بين موسكو وواشنطن على خلفية التطورات في سوريا، إلا أن هناك اتصالات لا تزال موجودة، معربًا عن اعتقاده أن المحاولة الأمريكية للضغط بأي ثمن على موقف الروسي لن يجدي بشيء.

وأضاف ماتوزوف، خلال مداخلة لفضائية “الغد” ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن روسيا بادرت خلال الأشهر الستة الماضية وبذلت جهدًا كبيرًا للتوصل إلي هدفها بوقف إطلاق النار، وإحلال الهدنة بين الأطراف السورية لبدء الحوار بينها، متهمًا الإدارة الأمريكية بالمسئولية عن إفشال التفاهمات بين الجانبين.

وأوضح ماتوزوف، أن مسألة بدء الاتصالات بين الطرفين تعود الآن للطرف الأمريكي وليس على الطرف الروسي، مؤكدًا أن موسكو مستعدة على عودة المحادثات مع واشنطن، لافتًا إلى أن المحاولات التي قام بها النظام السوري لبسط سيطرته على الأراضي السورية أثارت الغضب الأمريكي وهو أمر غير مفهوم ويتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والشرعية الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017