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بالصور.. محافظ سوهاج يستقبل الوفد الثقافي الألماني‎

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جانب من وفد السفارة بجانب المحافظ

جانب من وفد السفارة بجانب المحافظ

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج، صباح اليوم، بمكتبه وفدًا من السفارة الألمانية، يضم سيمون برمبس المستشار الثقافي للسفارة الألمانية، وكلاوس بيتر كليان المستشار بالسفارة، و مها ويصا مساعد المستشار الثقافي بالسفارة الألمانية.

وقد رحب المحافظ، بالوفد الثقافي الألماني علي أرض سوهاج، مؤكدًا ان المحافظة تتمتع بالمناطق الأثرية والسياحية والبنية التحتية اللازمة لجذب السياح الألمان، حيث تضم آثار لكل العصور ” الفرعوني والروماني والاسلامي والمسيحي “، بالإضافة إلي تمتعها بوجود عدد من الفنادق والتي تقدم خدماتها للزائرين.

وأشار عبدالمنعم، إللى أن منطقة أبيدوس الأثرية بالبلينا، قد استقبلت مؤخرًا أربعة أفواج سياحية، أخرها 50 سائحًا انجليزيًا علي متن فندقين عائمين من كبري شركات السياحة بإنجلترا في رحلة نيلية طويلة، حيث تضم أبيدوس آثارًا من بداية التاريخ الفرعوني القديم وارتبطت بأسطورة ايزيس وأوزوريس، كما ان بها معبد سيتي الأول، الذي يعد المعبد الوحيد الذي يحتفظ بسقفه حتى الآن ويحتوي علي قائمة الملوك الشهيرة التي تضم أسماء حكام ، من الملك مينا موحد القطرين حتي الملك سيتي الأول.

وسيقوم الوفد بزيارة عدد من المؤسسات التعليمية والثقافية بالمحافظة، منها مدرسة اللغات التجريبية، وأحد المدارس الخاصة، كما سيقوم بزيارة لجامعة سوهاج، وتفقد عدد من الكليات كما يتوجه الوفد إلي قصر ثقافة سوهاج للتعرف علي الأنشطة التي يقوم بتقديمها القصر لأبناء سوهاج.

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