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ضبط 15 قطعة سلاح ناري في بورسعيد

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ضبط 15 قطعة سلاح ناري في بورسعيد ضبط 15 قطعة سلاح ناري في بورسعيد

بورسعيد – جمال نوفل:
> تمكنت مديرية أمن بورسعيد من ضبط 15 ىقطعة سلاح ناري مختلفة ضمن حملات امنية في اوكار عديدة داخل نطاق محافظة بورسعيد .
> وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بالتصدي الحازم لكافة صور الخروج عن الشرعية والقانون والأخذ بزمام المبادرة لمواجهه ماتطرحه الساحة من التحديات ومستجدات أمنية، تحقيقاً لأقصى درجات السيطرة الأمنية في مكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف البؤر الإجرامية ووأدها في مهدها قبل استفحالها وخاصة من حائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة
> قامت مديرية أمن بورسعيد بشن عدة مأموريات تحت إشراف اللواء  زكي صلاح – مدير أمن بورسعيد، وبرئاسة السيد اللواء إبراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائي لإستهداف ومداهمة أوكار البؤر الإجرامية من ذوي النشاط فقد أسفرت جهود المأموريات بعد تقنين الإجراءات عن ضبط عدد (15 ) قطعة سلاح ناري بدون تراخيص.

وتم التحفظ علي المضبوطات جميعها وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.

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