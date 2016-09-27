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بالصور.. تقطيع مركب الهجرة غير الشرعية برشيد لاستخراج جثث الضحايا

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بالصور.. تقطيع مركب الهجرة غير الشرعية برشيد لاستخراج جثث الضحايا بالصور.. تقطيع مركب الهجرة غير الشرعية برشيد لاستخراج جثث الضحايا

>البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل

 تقوم قوات الإنقاذ البحرى بمحافظة البحيرة الآن بتقطيع الأجزاء السفلية من مركب الهجرة غير الشرعية المنكوبة برشيد، لاستخراج الجثث من ثلاجة المركب، فيما استعدت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة لاستقبال جثامين الضحايا وإنهاء إجراءاتها.

 

وتواصل قوات الإنقاذ البحرى جهودها لاستخراج جثث باقى ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية برشيد التى غرقت قبالة سواحل رشيد على البحر المتوسط، وذلك بعد انتشال المركب الغارق بواسطة أوناش شركة رشيد للبترول.

 

وارتفع عدد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية إلى 183 شخصا بعد استخراج 14 جثة عقب انتشال المركب،
> من جانبه أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على جاهزية كافة المستشفيات لاستقبال أى متوفين جدد فى حادث مركب الهجرة غير الشرعية.
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مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الدفع بعدد من مفتشى الصحة للكشف على المتوفين وإنهاء إجراءات تسليم الجثث لذويهم حال التعرف عليهم، مشيرا إلى وجود أماكن خالية بمشارح المستشفيات الحكومية بالبحيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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