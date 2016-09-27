رئيس مصر للطيران : إعادة ٥٦ ألف حاجًا على ٢٤٠ رحلة جوية من السعودية

صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تشهد انتظامًا فى تشغيل جسرها الجوى لعودة باقي الحجاج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن ، وقال بنهاية رحلات اليوم تكون قد نقلت حوالى ٥٦ ألف حاجًا على متن ٢٤٠ رحلة جوية تقريبًا، بواقع ١٣٨ رحلة من جدة نقلت ٣٠٥٠٠ حاجًا، و ١٠٢ رحلة من المدينة المنورة نقلت ٢٥٥٠٠ حاجًا تقريبًا، وأضاف ان الشركة تسير، اليوم الثلاثاء، ١٧ رحلة جوية لنقل ٣٩٠٠ حاجًا ، بواقع ٨ رحلات من جدة ، و ٩ رحلات من المدينة المنورة.

وقال مسلم، من المقرر أن تسير الشركة، غدًا الأربعاء، 15 رحلة جوية، لعودة 3200 حاجًا من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن، حيث تقلع 7 رحلات من مطار الملك عبد العزيز بجدة، بواقع 5 رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، ورحلة إلى مطار الأقصر، وأخرى إلى مطار برج العرب بالأسكندرية، لنقل 1200 حاجًا من حجاج قرعة دمياط، وقنا، والوادي الجديد، وترانزيت مسقط، ودبي، وكان، ولندن، بالإضافة إلى حجاج بعثات الداخلية والشركات السياحة والأفراد.

كما تقلع 8 رحلات من المدينة المنورة، تصل 7 رحلات منهم إلى مطار القاهرة الدولى، بينما تصل رحلة واحدة إلى مطار أسوان الدولى، وذلك لنقل 2000 حاجًا من حجاج قرعة أسوان والقاهرة، وتنازلات وتضامن بنى سويف والقليوبية والمؤسسة وتضامن المركزية.