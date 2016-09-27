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الصيادلة: إحالة كل من يمثل النقابة دون إذن مسبق للتحقيق

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الصيادلة: إحالة كل من يمثل النقابة دون إذن مسبق للتحقيق الصيادلة: إحالة كل من يمثل النقابة دون إذن مسبق للتحقيق

>كتبت آية دعبس

أكدت نقابة الصيادلة، أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النقابة، تمثيل النقابة العامة أمام أي جهة خارجية إلا بعد إذن من النقابة، وفي حالة مخالفة ذلك يحول العضو إلى التحقيق مع حرمانه من حضور 3 جلسات متتالية.

 

وقالت النقابة، فى بيان صحفى ،  إنه طبقا للقانون فإن تشكيل أى لجان داخلية أو خارجية هي شأن أصيل للنقابة العامة ، وليس لأي جهة اختيار أعضاء من النقابة العامة إلا بالرجوع إلى مجلس النقابة ولن يتم الاعتراف بأي قرارات تصدر خلاف ذلك .

 

من ناحية أخرى  قرر المجلس تشكيل لجنة للتفاوض مع وزارة الصحة، بخصوص "  الاكسبير  " الأدوية منتهية الصلاحية ،  وقرار 499 وأن أي تعامل يتم من خلال اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة .

 

 


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