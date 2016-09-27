ذوو الاحتياجات الخاصة يعلنون الاعتصام أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين

أعلن منذ قليل عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة الاعتصام والإضراب عن الطعام أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء بشارع القصر العينى، عقب انضمامهم لحملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى تفعيل نسبة الـ 5% الخاصة بهم للتعيين فى جميع الهيئات والوزارات الحكومية فضلا عن المطالبة بإلغاء قرار أولوية التعيين للأشد احتياجًا.

كما طالبوا بصرف معاشات لمن تخطى سنه الـ50 عامًا، وتعيين الأقل سنا بالدور، وتحديد الدفعات التى سيتم تعيينها.

فيما تظاهر العشرات من حاملى الماجستير والدكتوراه دفعه 2015 أمان البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء بشارع القصر العينى، للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الإدارية للدولة أسوة بالدفعات السابقة من 2002 حتى 2014.