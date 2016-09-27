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تركيب 4100 كشاف موفر للطاقة بمدينة الطود جنوب الأقصر

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تركيب 4100 كشاف موفر للطاقة بمدينة الطود جنوب الأقصر تركيب 4100 كشاف موفر للطاقة بمدينة الطود جنوب الأقصر

الأقصر

أعلن العميد أيمن مدنى رئيس مركز ومدينة الطود، أنه فى إطار تنفيذ خطة شركة الكهرباء لتقليل معدلات استهلاك الكهرباء من قبل الجهات الحكومية، تم تبديل أكثر من 2500 كشاف صوديوم بكشافات موفرة للطاقة، بكافة شوارع مركز ومدينة الطود.

وأوضح مدنى، أنه تم إجراء تعديلات على 1600 كشاف صوديوم، بعدد من الشوارع الرئيسية بالقرى التابعة لمدينة الطود، ليصبح إجمالى الكشافات 4100 كشاف، على أن يتم تعميم استخدام الكشافات الموفرة للطاقة تدريجيًا لتغطية كافة أنحاء مركز ومدينة الطود والقرى التابعة له.

وتابع أنه بالتنسيق مع الجهات المسئولة، تم الموافقة لتغير الأسلاك الغير معزولة، واستبدالها بأخرى معزولة، وسيتم تغير مسافة 25 كم، باستخدام 24762 متر سلك معزول، بالمدينة والقرى التابعة لها كمرحلة أولى.

وأضاف رئيس مدينة الطود، أن تنفيذ مخطط وزارة الكهرباء لخفض معدلات استهلاك الطاقة يجب أن يبدء من الجهات الحكومية قبل المواطنين، الأمر الذى يؤثر إيجابيًا على المواطنين ويشجع على اتباع منظومة التوفير داخل المنازل.

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