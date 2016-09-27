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بالصور..حملة للرقابة الإدارية بالغردقة علي السلاسل التجارية‎

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جانب من حملة التفتيش

جانب من حملة التفتيش

نفذت هيئة الرقابة الإدارية بالغردقة، اليوم الثلاثاء، حملات تفتيش ومراقبة ميدانية على عدد من مجمعات السلع الاستهلاكية والسلاسل التجارية الحكومية والخاصة والبقالين التموينين بالغردقة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد عرفان رئيس الهيئة، لإدارة المتابعة الميدانية لضبط الأسعار والمخالفات في محال الخدمات والسلع الغذائية.

واكد العميد خالد نبيل وكيل مكتب الرقابة الإدارية بالغردقة، أن الحملات حلقة جديدة على طريق تنفيذ استراتيجة متكاملة تشارك فيها هيئات عديدة بالدولة من بينها الرقابة الإدارية لمواجهة غلاء الأسعار وفق جدول زمني محدد، بالإضافة إلي مدي توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار ومدة صلاحية السلع.

حيث شاركت في الحملة مديرية والطب البيطري والضرائب العامة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح بضرورة التخفيف على المواطن والقضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجمهور.

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