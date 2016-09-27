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تراجع أسعار النفط بسبب تخمة المعروض من الخام في السوق

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تراجع أسعار النفط بسبب تخمة المعروض من الخام في السوق تراجع أسعار النفط بسبب تخمة المعروض من الخام في السوق

أرشيفية

تراجع سعر النفط في التعاملات الآجلة اليوم الثلاثاء، مع تبدد حالة التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق يكبح جماح الإنتاج في اجتماع لمنتجي النفط في الجزائر الذي اخفق حتى الآن في أن يفرز أي اتفاق يسهم في تقليص أكبر تخمة في المعروض في تاريخ السوق.

وبددت الآمال بأن يتوصل منتجو النفط لاتفاق في الجزائر الأسبوع الحالي إذ قالت مصادر في المجموعة المصدرة للخام إن هوة الخلاف بين المملكة وإيران واسعة جدا.

ونزل مزيج برنت الخام 80 سنتا إلى 46.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0851 بتوقيت جرينتش بعد أن حقق مكاسب 1.46 دولار ما يوازي 3.2 % في الجلسة السابقة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا إلى 45.25 دولار للبرميل بعد أن صعد 1.45 دولار ما يعادل 3.3 % في الجلسة السابقة.

واوضح اوليفييه جاكوب محلل النفط في بتروماتريكس ان “الأمر المهم حقا ما يحدث في الجزائر .. إمكانية التوصل لاتفاق بشان الإمدادات أو عدم إمكانية حدوث ذلك. ليس هناك تطور رئيسي أهم من الجزائر.”

وصرح وزير النفط الروسي بإن بلاده ترغب في تثبيت الإنتاج عند المستويات الحالية. وفي الآونة الأخيرة سجل الإنتاج الروسي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 11.75 مليون برميل يوميا.

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