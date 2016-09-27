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بالصور..انضمام المعاقين لوقفة حملة الماجستير للمطالبة بزيادة نسبة تعينهم لـ 25%

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جانب من الوقفة

جانب من الوقفة

 

كتب – عمر جمال

انضم العشرات منذ قليل من أعضاء ائتلاف معاقي ، لوقفة حملة الماجستير والدكتوراه، أمام مجلس الوزراء، بشارع حسين حجازي للمطالبة بزيادة نسبة حق تعيين المعاقين في الوظائف الحكومية إلى 25% بدلًا من ال 5%.

وكانت حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، قد نظمت وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بالتعيين بالجهاز الإداري للدولة، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها تحسبًا لوقوع أي أعمال شغب من جانب المحتجين وأيضًا تأمينًا لهم.

 

 

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