تأجيل الانتخابات الآسيوية لمجلس الفيفا

وجه مسوؤلو كرة القدم الآسيوية ضربة قوية للاتحاد الدولي “الفيفا” اليوم الثلاثاء وقرروا تأجيل الانتخابات على ثلاثة مقاعد في مجلس الاتحاد الدولي، بسبب خلاف حول استبعاد مرشح قطري.

وفي وجود جياني انفانتينو، رئيس الفيفا، رفض ممثلو الاتحادات الوطنية في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي في جوا – الذين تمت دعوتهم من أجل الانتخابات – جدول الاجتماع.

وحرم الفيفا القطري سعود المهندي، من خوض الانتخابات يوم الأحد، بسبب تحقيق جار في لجنة القيم وهو ما ترك وقتا غير كاف أمام مرشحين جدد للانضمام إلى الستة الآخرين المتبقيين في السباق.

وقال برافول باتل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم، للصحفيين “كان هناك العديد من الناس يأملون في تقديم مرشحيهم”.

وأضاف “سواء تم إيقاف أحدهم أو منعه.. كنت أتمنى أن تتم هذه العملية مبكرا. كان بوسع الآخرين أيضا الترشح ولهذا السبب تم الإلغاء”.

ورفع 42 من أصل 44 عضوا يملكون حق التصويت بطاقة “لا” اليوم عندما طلب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي تمرير جدول الجمعية العمومية.

وذكر الشيخ سلمان بعد أقل من نصف ساعة على بدء اجتماع الجمعية العمومية “هذا ربما أقصر اجتماع للجمعية العمومية، الرسالة واضحة”.

وأضاف “أعلن انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي”،

وأكد الأمين العام ويندسور جون، أن الاتحاد الآسيوي سيحدد موعدا جديدا للجمعية العمومية غير العادية بعد التشاور مع الفيفا.

وحدد الفيفا موعدا نهائيا يوم 30 سبتمبر لانتخاب مجلس الاتحاد الدولي الذي سيحل محل اللجنة التنفيذية، وفقًا للاصلاحات التي جرت في أعقاب فضيحة الفساد التي عصفت بالمنظمة التي تدير اللعبة في العالم في اخر 16 شهرا.

وأبلغ انفانتينو رويترز “إنها الديمقراطية ونحن بحاجة لبحث الأمر على أي حال. هناك الكثير من العمل أمامنا”.

وأوصى محقق في لجنة القيم بالفيفا الشهر الماضي بإيقاف المهندي لعامين ونصف العام على الأقل بسبب رفضه التعاون مع تحقيق.

ولم يكشف الفيفا عن تفاصيل بشأن موضوع هذا التحقيق لكنه قال إن لا علاقة له بكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.