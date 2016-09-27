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روسيا: نراقب تطورات السباق الرئاسي في الولايات المتحدة

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روسيا: نراقب تطورات السباق الرئاسي في الولايات المتحدة روسيا: نراقب تطورات السباق الرئاسي في الولايات المتحدة

الرئيس الروسي

أكد الكرملين أن القيادة الروسية تراقب عن كثب تطورات السباق الرئاسي في الولايات المتحدة، ولكن دون أن “تحبس أنفاسها”.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول أول مناظرة علنية بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جرت يوم الاثنين، قال: ” بصراحة، لدينا جدول أعمال حافل جدا. ونحن بشكل عام نراقب عن كثب تطورات الوضع في الولايات المتحدة قبل الانتخابات، لكن ذلك لا يعني أننا نتابع، بحبس الأنفاس، كافة أحداث هذه الحملة الانتخابية لحظة بلحظة “.

وفي الوقت نفسه أكد بيسكوف أن الجانب الروسي يولي الاهتمام عندما يتطرق المرشحان لمواضيع مرتبطة بروسيا، ولا سيما لتهجماتهما على موسكو.

واستردك قائلا: “المناظرات ليست إلا عنصرا واحدا من الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، وأصبحت روسيا وبوتين هذه المرة عاملا لا يتجزأ من السباق الانتخابي الأمريكي”.

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